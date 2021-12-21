В Управлении Роспотребнадзора по РТ напомнили о правилах прибытия граждан из-за рубежа

Постановлением Главного санитарного врача РФ изменен порядок прибытия в Россию из-за рубежа. Сейчас граждане при пересечении границы обязаны иметь документ, подтверждающий отрицательный тест на Covid-19. Кроме этого в аэропортах проводится выборочное тестирование прибывших из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по РТ.

Одновременно постановлением Главного санврача РФ лицам, прибывшим из Южноафриканской республики, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга и Королевства Лесото необходимо соблюдать карантин в течение 14 дней после прибытия в страну с прохождением двухкратного теста на Covid-19.

Требования для прибывающих граждан РФ - не позднее регистрации на рейс заполнить анкету на Едином портале госуслуг, в течение 3 дней со дня прибытия, пройти однократное исследование на Covid-19. До получения отрицательных результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту проживания.

При наличии вакцинации против Covid-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании Covid-19, проведение теста при возвращении из-за рубежа не требуется.

Сведения о тесте на Covid-19 размещается на Едином портале госуслуг путем заполнения формы. В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия, важно незамедлительно обратиться за медпомощью по месту жительства без посещения медицинских организаций.

Управление Роспотребнадзора по РТ продолжает вести контроль за размещением прибывшими из-за рубежа сведений о результатах теста на Едином портале госуслуг. С 1 августа 2020 года из-за рубежа в Татарстан вернулись 505,9 тыс. человек. За нарушение требований Роспотребнадзора составлен 901 административный протокол, 681 гражданин привлечен к ответственности с назначением штрафов на сумму свыше 5 млн рублей.