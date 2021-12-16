В Управлении Росгвардии по Республике Татарстан проводится ревакцинация от Covid-19

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан

Ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции начали проходить в Управлении Росгвардии по РТ военнослужащие и сотрудники, сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы, у которых прошло 6 месяцев с момента вакцинации в течение нескольких дней привились препаратами «Спутник Лайт». Ревакцинация организована совместно с медработниками ГКБ № 7 г. Казани.

«Еще в самом начале вакцинации, осознавая ее важность для сохранения здоровья, сотрудники и военнослужащие Росгвардии по Республике Татарстан организованно привились от Covid-19. Сейчас, по истечении полугода, так же организованно проводится ревакцинация. В нынешней ситуации надо помочь врачам в борьбе с пандемией. Для этого, в первую очередь, мы должны защитить себя и своих близких. Особенно важно это для тех сотрудников, кто по долгу службы часто контактирует с гражданами», — отметил начальник группы медицинского обеспечения Управления Росгвардии по Республике Татарстан старший лейтенант Хамзат Шабазов.

Перед тем, как сделать прививку, каждый пациент заполнил анкету и в обязательном порядке прошел первичный медицинский осмотр, им измерили температуру, давление и содержание кислорода в крови. Если общее состояние здоровья удовлетворительное и нет противопоказаний, специалисты медицинского учреждения выдают заключение о допуске к вакцинации.

Члены семей росгвардейцев следуют их примеру и также участвуют в ревакцинации.