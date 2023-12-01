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В Управлении Раиса РТ рассказали, как решили проблему с коррупцией в похоронном бизнесе
Из-за участившихся случаев коррупции в ритуально-похоронной сфере в Татарстане принято решение создать органы, которые будут контролировать эту сферу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.
«Выяснили, что в ряде районов отсутствует реестр захоронения. Люди приходят на кладбище и не находят могилы своих родственников. Находятся жулики, которые пытаются зарабатывать на этом деле, были возбуждены уголовные дела. Поэтому было принято решение создать органы, которые будут контролировать эту сферу», — рассказала она.
Равия Шрша также отметила, что к процессу урегулирования этого процесса подключился и Раис Татарстана.
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