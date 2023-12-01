В Управлении Раиса РТ рассказали, как решили проблему с коррупцией в похоронном бизнесе

Из-за участившихся случаев коррупции в ритуально-похоронной сфере в Татарстане принято решение создать органы, которые будут контролировать эту сферу. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

«Выяснили, что в ряде районов отсутствует реестр захоронения. Люди приходят на кладбище и не находят могилы своих родственников. Находятся жулики, которые пытаются зарабатывать на этом деле, были возбуждены уголовные дела. Поэтому было принято решение создать органы, которые будут контролировать эту сферу», — рассказала она.

Равия Шрша также отметила, что к процессу урегулирования этого процесса подключился и Раис Татарстана.