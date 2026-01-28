news_header_top
Общество 28 января 2026 12:55

В Управлении Раиса РТ напомнили о том, что госслужащие не имеют права принимать подарки

Государственные и муниципальные служащие не имеют права принимать подарки на работе. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

«Существует мнение, что подарки стоимостью до трех тысяч рублей разрешены, но это не так. Государственным, муниципальным и гражданским служащим запрещено принимать подарки, независимо от их стоимости. Они не могут получать подарки при исполнении своих должностных обязанностей. Этот запрет установлен законом», – подчеркнула она.

По ее словам, принимать подарки можно только во время протокольных мероприятий.

«Не должно возникать вопросов вроде “До какой суммы можно дарить подарки”. Должна возникать только одна мысль – нельзя вступать в коррупционную сделку ни при каких обстоятельствах», – добавил заместитель министра экономики РТ – начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

#антикоррупция
