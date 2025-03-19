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Общество 19 марта 2025 13:39

В управлении Минюста напомнили, как зарегистрировать НКО

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В управлении Минюста России по РТ напомнили о способах и порядке предоставления документов для государственной регистрации некоммерческих организаций (НКО).

Для государственной регистрации некоммерческой организации заявитель или его представитель представляют документы лично или с использованием услуг почтовой связи по адресу: 420059, г. Казань, ул. Хади Такташа, дом 124, или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Информация о порядке представления документов на государственную регистрацию некоммерческих организаций размещена в интернете на официальном сайте Управления.

#Некоммерческие организации #минюст рф
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