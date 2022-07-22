В Университетском парке Елабуги обстраивают спортивную и детскую площадки

В Елабуге стартовал первый этап благоустройства Университетского парка. Работы рассчитаны на три года и будут разбиты на три масштабных этапа, сообщили «Татар-информу» в городской администрации.

«Принимаем трехлетнюю программу по благоустройству „Университетского парка“. Так, в плане запланирована установка спортивной площадки, детской зоны отдыха, видеонаблюдения, ремонт забора, посадка деревьев, обустройство пешеходных тропинок, установка сцены, малых архитектурных форм и скамеек», — рассказала начальник пресс-службы Екатерина Сайбель.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В этом году планируется завершить благоустройство детской зоны отдыха и обустроить на средства местного бюджета спортивную площадку, добавила Сайбель. Кроме того, в парке приведут в порядок насаждения – спилят сухие и аварийные деревья, а также отремонтируют ограждения, установят опоры освещения и оборудуют территорию рекреационной зоны видеокамерами.