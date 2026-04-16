В Университете Иннополис разработали систему для защиты от фишинга

Эксперты Центра информационной безопасности Университета Иннополис разработали и зарегистрировали систему «ИнноФиш», согласно информации с официального сайта IT-вуза. Решение в три раза повышает уровень осведомленности сотрудников о видах интернет-мошенничества с кражей конфиденциальных данных и в первый месяц применения на 80% снижает число связанных с социальной инженерией корпоративных инцидентов безопасности.

«ИнноФиш» позволяет проводить реалистичные фишинговые кампании, чтобы выявлять сотрудников, наиболее подверженных атакам, и обучать их на конкретных примерах, тем самым повышая защищенность организации от киберугроз.

Руководитель Центра информационной безопасности Университета Иннополис Михаил Серёгин пояснил, что фишинг остается одной из ключевых киберугроз, которая использует как корпоративную почту, так и другие цифровые каналы для кражи конфиденциальных данных пользователей, получения доступа к системам или финансовым средствам компании. Атаки все чаще маскируются под рабочие процессы – согласование, доступы, платежи, обновления, а мошенники применяют социальную инженерию – метод манипулирования людьми, основанный на человеческих ошибках и эмоциях. Главный риск для организаций заключается в том, что одно действие сотрудника может привести к компрометации учетных записей и распространению атаки внутри всей корпоративной инфраструктуры, поэтому защита от фишинга – это не только фильтры, но и регулярная проверка устойчивости сотрудников с последующим обучением на практических сценариях атак, добавил Серёгин.

С платформой работают специалисты по информационной безопасности и администраторы, а руководители получают инструмент для оценки устойчивости персонала к интернет-мошенничеству. С помощью системы можно подготовить проверочные фишинговые рассылки, смоделировать их и разослать по корпоративным почтам сотрудников.

«ИнноФиш» включает библиотеку из 100 готовых шаблонов и сценариев, что позволяет быстро запускать фишинговые кампании без сложной подготовки. Для максимальной реалистичности система создает учебные веб-страницы, повторяющие внешний вид корпоративных сайтов и форм авторизации. Платформа имитирует типичные рабочие ситуации – от уведомлений об ошибках и проверок доступа до работы с файлами и корпоративными сервисами. Это помогает максимально приблизить тестирование к реальным угрозам и объективно оценить поведение сотрудников.

После завершения рассылки администратор получает данные о числе и действиях пользователей, попавшихся на фишинг, а также о сотрудниках, своевременно сообщивших в корпоративные отделы информационной безопасности о подозрительных письмах. Эти результаты можно мониторить в реальном времени. Затем система автоматически направит коллегам, скомпрометировавшим свои данные, приглашения на обучение по кибербезопасности с контрольным тестированием.

В систему встроено 20 образовательных курсов по правилам получения корпоративных доступов, проверке обновлений на ноутбуках и смартфонах, двухфакторной аутентификации, психологическим приемам кибермошенников и другим темам.

Серёгин отметил, что у «ИнноФиш» есть аналоги в России и за рубежом. Это зарегистрированная отечественная платформа, которая закрывает полный цикл работы с рисками социальной инженерии – от моделирования реалистичных атак и аналитики до адресного обучения сотрудников и контрольного тестирования, а таких продуктов в стране немного. Для российских организаций это особенно важно, поскольку они получают локальное решение, ориентированное на практическое снижение человеческого фактора в кибербезопасности.

Решение включено в Единый реестр отечественного программного обеспечения благодаря экспертам Межотраслевого центра трансфера технологий Университета Иннополис.