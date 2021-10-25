В Университете Иннополис появится Центр трансфера технологий

В Университете Иннополис будет создан Центр трансфера технологий. Он займется коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и университетов, включая и сам IT-вуз, сообщает пресс-служба курирующего развитие Иннополиса вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

Субсидию на открытие центра в размере 60 млн рублей университет получит потому, что стал лидером конкурса Минобрнауки России. Соответствующий конкурс был организован в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты».

При этом Университет Иннополис смог участвовать в конкурсе на создание центра благодаря тому, что с 2014 года здесь работает отдел интеллектуальной собственности и трансфера технологий. Он задействован в выявлении и защите результатов интеллектуальной деятельности, а также помогает в их коммерциализации.

«Для нас очень значимо, что один из 35 центров трансфера технологий откроется на базе Университета Иннополис», — подчеркнул Роман Шайхутдинов.

«Работа нового центра будет направлена не только на создание эффективных систем управления интеллектуальной собственностью для других вузов, но и [на] коммерциализацию собственных разработок Университета Иннополис по направлениям беспилотных транспортных средств, систем распределенного реестра, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и других технологий», — уточнил вице-премьер РТ.

Всего по стране планируется до 2024 года создать 35 центров трансфера технологий, государство выделило на эти цели 3 млрд рублей. Такая сеть центров позволит сформировать систему трансфера технологий для коммерциализации результатов деятельности 200–400 университетов и научных организаций. Помимо прочего, центры станут элементом экосистемы университетского технологического предпринимательства при поддержке программы «Приоритет-2030».

Национальный проект «Наука и университеты» (до 2021 года он носил название «Наука» — прим. Т-и), как и другие нацпроекты, реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.