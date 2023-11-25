В Казани наградили вузы — победители юбилейного фестиваля «День первокурсника»

В Казани прошел гала-концерт юбилейного, 30-го фестиваля «День первокурсника», на котором вручили награды образовательным учреждениям – победителям юбилейного события. В этом году фестиваль собрал более 3000 студентов.

Участники выступили перед публикой с вокальными, танцевальными и театральными номерами. Со сцены звучали зарубежные, российские хиты, песни на татарском языке. К примеру, от КФУ выступили ансамбль народной песни «Зарница», танцевальный коллектив «Яшьлек», а Казанский государственный энергоуниверситет представил шоу-балет. Каждый номер зал встречал бурными овациями и подбадривал участников криками.

Мероприятие посетили первый замглавы Минмолодежи РТ Софья Мустафина и заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«Казань открывает новые возможности для молодежи, и вообще студенчество – это прекрасный период, когда можно проявить и заявить о себе. Поэтому, уважаемые студенты, пробуйте, рискуйте», – подметила в своем выступлении Сагитова.

Лидером в больших группах среди вузов стал Казанский федеральный университет, вторым – Казанский национальный исследовательский технологический университет, третьим – Казанский государственный энергетический университет. Награды представителям вузов вручила председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загидуллина.



«КФУ за всю историю (фестиваля – прим. Т-и) ежегодно получал награду, Гран-при или становился золотым лауреатом, поэтому каждый год подтверждать свой статус все сложнее и сложнее», – призналась начальник отдела организации культурно-массовой и организационной работы департамента по молодежной политики КФУ Наталья Гизатуллина.

Среди малых групп вузов лидером стал Казанский государственный институт культуры, второе место осталось за Казанским государственным аграрным университетом, а третье — за Поволжским госуниверситетом физической культуры, спорта и туризма.

Кроме того, участникам вручили благодарственные письма мэра Казани. Отмечены студенческие клубы КГЭУ, Университета управления «ТИСБИ» и другие.

Обладателями Гран-при стали сразу несколько студентов. В музыкальном направлении награда вручена студентке КазГИК Валерии Борисовой; «Медиа» — Даниилу Беланову, Азалии Мухамадиевой и Степану Маркелову из КНИТУ-КАИ; в «Оригинальном жанре» — творческому коллективу Twins из КФУ; «Театральном» — СТЭМ «Сдвиг по фазе» («Васаби») — КГЭУ; «Танцевальном» — коллективу THE STATION OF SVET — КФУ. Победителям вручены сертификаты и подарки.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»