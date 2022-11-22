В УНИКСе открылся центр развития чесбола КФУ

В спортивном комплексе «УНИКС» состоялся Межвузовский турнир по чесболу, посвященный 218-летию Казанского федерального университета. Игры стали первым турниром Открытого чемпионата по чесболу среди вузов и ознаменовали открытие школы развития чесбола в Центре интеллектуальных видов спорта КФУ.

В турнире участвовали три университетские команды: сборная Инженерного института, сборная Института вычислительной математики и информационных технологий (ИВМиИТ-ВМК) и сборная шахматного клуба КФУ. Победителем стала команда ИВМиИТ-ВМК, не уступившая соперникам ни единого очка. Турнир стал премьерой серии игр чемпионата КФУ с участием других вузов России.

Последние турниры по чесболу, прошедшие в 2020-2021 годах, были организованы в онлайн-формате. Была разработана программная платформа сетевого чесбола, позволяющая шахматистам играть дистанционно с телефонов или персональных компьютеров. В эти годы состоялись несколько значимых мероприятий по сетевому чесболу, в том числе и международный турнир.

Онлайн-формат внес существенную новизну в практику проведения состязаний по чесболу. Но при всей своей привлекательности онлайн-технологии не могут вызвать столько радости, эмоций и душевного подъема, как встреча на площадке. Шахматисты соскучились по прямому общению и долго ждали возвращения турниров традиционного формата.

Теперь возвращение состоялось. Это был первый турнир, который провели в новом шахматном центре Казани, открытом недавно двенадцатым чемпионом мира по шахматам международным гроссмейстером Анатолием Карповым.

«Я счастлив, что проводятся такие мероприятия. Потому что мы для этого работаем», — подчеркнул директор социально-спортивных объектов КФУ Александр Луконин, обращаясь к участникам турнира.

Федерация чесбола имеет опыт проведения игр, тренировок и турниров на разных площадках: спортзалы, классы, аудитории вузов, парки, молодежный лагерь… Всё это способствовало продвижению и популяризации игры. Но необходимость создать постоянно действующий центр развития чесбола ощущалась давно. И им стал центр «УНИКС» КФУ.

«Мы практически учредили на этой территории первый центр чесбола», — подчеркнул Степан Сильвестров — создатель этой игры и директор Федерации чесбола.

Новый центр развития чесбола предоставляет игрокам целый ряд возможностей. Здесь есть и учебно-игровой класс шахмат, и спортзалы для совмещения активностей, и возможность проведения чесбольных мероприятий в режиме видеоконференций. Это этап осуществления проекта, давно вынашиваемого группой энтузиастов из Инженерного института КФУ во главе с директором Наилем Кашаповым.