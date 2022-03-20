В УНИКСе появился новый центровой

Казанский УНИКС сегодня подписал контракт до конца сезона 2021-2022 года с 31-летним центровым Иваном Лазаревым (рост 210 сантиметров, вес 105 килограммов). Об этом сообщает клубная пресс-служба.

В марте этого года чемпион Евролиги и двукратный победитель Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА пополнил ряды московской МБА. В трех матчах Суперлиги текущего сезона центровой в среднем набирал 15,7 очка и делал 5,7 подбора за 21 минуту игрового времени. Ранее Лазарев защищал цвета московского «Динамо», люберецкого «Триумфа», петербургского «Зенита», московской «Руны», БК «Рязань» и пермской «Пармы». В 2019 году нынешний новичок УНИКСа помог клубу из Перми завоевать Кубок России.

Сам Лазарев признался, что УНИКС близок ему по стилю и характеру. «Очень рад присоединиться к УНИКСу — команде, обладающей колоритом, а также близкими мне стилем и характером. Казанский клуб ставит перед собой амбициозные задачи на сезон и традиционно выступает на самом высоком уровне», — заметил он.

«Я тепло отношусь к столице Татарстана, где у меня много друзей и знакомых. Благодарю тренерский штаб и руководство клуба за доверие. Надеюсь, вместе мы добьемся максимального результата», — добавил спортсмен.

Вполне возможно, что уже завтра в матче Лиги ВТБ УНИКС — «Зенит» (СПб) Лазарев сможет дебютировать в рядах казанского клуба.