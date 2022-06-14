В УНИКСе будет не более шести легионеров в новом сезоне Единой лиги

Сегодня на заседании Совета Единой лиги ВТБ было принято решение о сокращении с нового сезона количества иностранных баскетболистов в заявке клубов с восьми до шести, сообщает пресс-служба лиги.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин пояснила решение лиги:

«Мы сократили количество легионеров. Было восемь, теперь шесть. И убрали лицензию, чтобы игроки могли играть только в международных соревнованиях».

В минувшем сезоне в лиге ВТБ казанский УНИКС завоевал бронзовые медали при помощи восьми легионеров: американцы Лоренцо Браун, О Джей Мэйо, Уильям Мосли и Джером Джонсон, хорваты Марио Хезонья, Желько Шакич, итальянец Марко Списсу и нигериец Тони Джекири. Говорить о составе команды на новый сезон пока преждевременно, но регламент лиги ВТБ уже ясен. Будет ли УНИКС играть в каком-нибудь еврокубке никто не знает. В прошлом сезоне казанцам наряду с московским ЦСКА и питерским «Зенитом» Евролига не позволила доиграть регулярный чемпионат.