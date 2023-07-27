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В УМВД Челнов назначен новый начальник ОБЭП
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В УМВД по Набережным Челнам назначили нового начальника ОБЭП. Как стало известно «Татар-информу», начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов стал Тимур Амирханов.
Известно, что бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов Сабир Акчурин покинул свой пост в мае 2023 года – он вышел на пенсию по выслуге лет. Врио начальника отдела с мая по настоящее время был Сергей Балабанов.
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