В УМВД Челнов назначен новый начальник ОБЭП

В УМВД по Набережным Челнам назначили нового начальника ОБЭП. Как стало известно «Татар-информу», начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов стал Тимур Амирханов.

Известно, что бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Набережных Челнов Сабир Акчурин покинул свой пост в мае 2023 года – он вышел на пенсию по выслуге лет. Врио начальника отдела с мая по настоящее время был Сергей Балабанов.