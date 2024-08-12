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Происшествия 12 августа 2024 17:47

В Ульяновской области учебный самолет потерял колесо во время взлета

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Сегодня на аэродроме «Солдатская Ташла» в Ульяновской области произошло ЧП – легкомоторный самолета DA 40 получил технические повреждение. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР.

Во время взлета у легкомоторного самолета произошло отделение колеса от передней стойки шасси. Пилот самолета вынужден был продолжить полет, чтобы выработать топливо для подготовки к аварийной посадке. В результате инцидента курсант и инструктор не пострадали.

По данному факту проводится проверка.

#Ульяновская область #самолеты
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