В Ульяновской области развернуто 44 пункта вакцинации от Covid-19

На сегодняшний день в Ульяновской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, однако находится под контролем. Об этом на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил врио главы региона Алексей Русских. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.

Русских доложил, что сегодня в области развернуты 44 пункта вакцинации от Covid-19. Он также отметил сложную эпидемиологическую ситуацию, с которой область столкнулась в период с декабря 2020 по январь 2021 года.

«Остановлюсь коротко на Covid-19. На самом деле ситуация была сложная в декабре 2020 года и в январе 2021 года. Тогда в день выявлялось 280 заболеваний. На сегодняшний день ситуация тоже напряженная, но у нас есть уверенность, что мы потихонечку вышли на плато. Развернуты 44 пункта вакцинации», — доложил врио губернатора.

Он заверил российского лидера в том, что ситуация находится под контролем и заболеваемость скоро пойдет на спад.

Русских обратил внимание на то, что население Ульяновской области начало активнее прививаться от коронавируса. «Надеемся, что в октябре выйдем на необходимый уровень — 60 процентов вакцинированных от тех, которые должны быть вакцинированы. Все для этого делаем», — выразил надежду докладчик.