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Ру Тат
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Происшествия
13 июня 2022  20:45

В Ульяновской области десять человек пострадали при столкновении двух легковушек

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В понедельник, 13 июня, два легковых автомобиля столкнулись под Ульяновском. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе пятеро детей, сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

По предварительной информации полиции, авария произошла в 15:20 по московскому времени. В Мелекесском районе области на дороге «Димитровград-Узюково-Тольятти» столкнулись Lada Priora и Lada Niva.

«В результате ДТП десять человек пострадали, которые доставлены в медицинское учреждение, из них пятеро несовершеннолетних», - говорится в сообщении регионального управления МВД.

#ДТП
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