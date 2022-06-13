В Ульяновской области десять человек пострадали при столкновении двух легковушек

В понедельник, 13 июня, два легковых автомобиля столкнулись под Ульяновском. В результате ДТП пострадали десять человек, в том числе пятеро детей, сообщила пресс-служба УМВД по Ульяновской области.

По предварительной информации полиции, авария произошла в 15:20 по московскому времени. В Мелекесском районе области на дороге «Димитровград-Узюково-Тольятти» столкнулись Lada Priora и Lada Niva.

«В результате ДТП десять человек пострадали, которые доставлены в медицинское учреждение, из них пятеро несовершеннолетних», - говорится в сообщении регионального управления МВД.