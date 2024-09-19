В Ульяновске суд вынес приговор татарстанцу, из-за которого в ДТП погибла женщина

Ленинский районный суд Ульяновска вынес приговор жителю Татарстана, из-за которого в ДТП погибла женщина. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Установлено, что 19 февраля 2024 года на трассе А151 54-летний татарстанец за рулем «КамАЗа» допустил занос прицепа. В результате прицеп врезался в «Ладу» 6-й модели.

В ДТП водитель легковушки получил травмы, а пассажирка скончалась на месте.

Суд назначил татарстанцу наказание в виде принудительных работ на два года с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства. Кроме того, на два года ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Виновный также выплатит родственникам погибшей 3 млн компенсации.