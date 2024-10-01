В УК «ПЖКХ» напомнили, как следует обращаться со строительным мусором

Каждый, кому довелось делать ремонт квартиры, представляет, сколько мешков с кирпичом, штукатуркой и прочим остается после это. При крупном строительстве объемы такого мусора кратно возрастают. Ежегодно объем строительного мусора в России достигает примерно 100 млн тонн. И значительная часть такого мусора оседает на стихийных свалках или попадает на контейнерные площадки населения, констатирует УК «ПЖКХ».

Основные причины несанкционированных свалок:

— «серые возчики», которые везут мусор на контейнерные площадки без камер наблюдения, в лес, на пустыри, в проверенные места, где они не попадутся на нелегальном свале отходов;

— незнание жильцов, которые складируют мусор после ремонта возле подъездов или выбрасывают в контейнер для ТКО (при этом отдельные категории граждан вывозят мусор за город, создавая несанкционированные свалки и загрязняя окружающую среду);

— отсутствие специального бункера у «новостроек» — рядом с новым многоквартирным домом должен находиться контейнер для строительного мусора (устанавливать его должен застройщик, причем совершенно бесплатно).

Твердые коммунальные отходы — это предметы быта, утратившие свои потребительские свойства в процессе использования, а также отходы, образующиеся в процессе потребления.

Строительный мусор — это отходы, образующиеся при строительстве, демонтаже или капитальном ремонте зданий и помещений. Для его сбора и транспортировки используются специальные бункеры-накопители из прочной стали.

Из строительного мусора можно отправлять на контейнерную площадку (ответственность за вывоз и транспортировку несет региональный оператор в рамках тарифа на вывоз ТКО):

демонтированную сантехнику,

оконные рамы, двери,

крупную упаковку,

бытовую технику,

старую мебель,

велосипеды, самокаты,

музыкальные инструменты и прочее.

Собственник должен самостоятельно заключить договор со специализированной компанией и оплатить услуги для вывоза:

боя кирпича, бетона, железобетона,

кусков штукатурки, глины, шпатлевки,

древесного лома (доски, паркет, деревянные рамы),

щебня, бетонных смесе й, битума,

керамики, черепицы, плитки,

кусков металла, арматуры, электропроводки,

гипсокартона, гипса, рубероида,

стекловолокна, силикатных блоков,

полимерных труб, изоляционных материалоы,

прочих остаткоы после стройки

Как поступают с отходами при строительстве модульных домов «СкаутХаус», рассказал руководитель производства Никита Трифонов.

«Практически весь строительный мусор подлежит вторичному использованию. Полиэтилен и картон мы сдаем в пункт приема на переработку, который находится здесь же, на территории Химграда. Опилки и спилы досок, которые образуются в большом количестве при обработке древесины, мы продаем или отдаем за спасибо. Вырученные деньги идут на чай/кофе с печеньками для сотрудников. Мусор, не подлежащий утилизации, складируем в контейнер, который забирает по мере накопления специальная организация с лицензией», — пояснил он.

В свою очередь эколог строительной компании «Грань» Татьяна Зайнуллина объяснила, что часть строительных отходов сдается на утилизацию для рекультивации оврагов, лом бетонных и кирпичных изделий — на переработку для строительства автомобильных дорог. Самым приоритетным для себя направлением компания ставит вторичное использование отходов в своем производстве.

Обе компании пользуются услугами специализированных организаций по вывозу отходов на полигон. Это позволяет им соблюдать законодательные требования и обеспечивать экологическую безопасность, а также является важным элементом ведения «чистого» бизнеса.

Данный текст не является рекламным материалом. Все компании, упомянутые в тексте, были выбраны на основе открытых данных и информации из общедоступных источников, подчеркнули в УК «ПЖКХ».