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В УК «Камстройсервис» объяснили, почему штукатурка упала на легковушку в Челнах
В Управляющей компании «Камстройсервис» прокомментировали инцидент с обвалившейся штукатуркой на крышу автомобиля в Набережных Челнах.
Как рассказали «Татар-информу» в Управляющей компании, ситуация произошла из-за неисправности трубопроводов.
Штукатурка обваливалась на крышу, лобовое стекло и капот автомобиля «ВАЗ». Машина получила повреждения, в частности разбито стекло.
Выяснилось, что над аркой находится технический этаж, где произошел прорыв канализационной трубы. Из-за этого размыло штукатурку, которая обвалилась на автомобиль.
«В настоящее время производится замена трубопроводов канализации на техническом этаже», – рассказали в УК.
Стало известно, что дом 51/04 был сдан в эксплуатацию в 1982 году – 43 года назад. Капитального ремонта системы канализации здесь не было.
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