В УК «Камстройсервис» объяснили, почему штукатурка упала на легковушку в Челнах

В Управляющей компании «Камстройсервис» прокомментировали инцидент с обвалившейся штукатуркой на крышу автомобиля в Набережных Челнах.

Как рассказали «Татар-информу» в Управляющей компании, ситуация произошла из-за неисправности трубопроводов.

Штукатурка обваливалась на крышу, лобовое стекло и капот автомобиля «ВАЗ». Машина получила повреждения, в частности разбито стекло.

Выяснилось, что над аркой находится технический этаж, где произошел прорыв канализационной трубы. Из-за этого размыло штукатурку, которая обвалилась на автомобиль.

«В настоящее время производится замена трубопроводов канализации на техническом этаже», – рассказали в УК.

Стало известно, что дом 51/04 был сдан в эксплуатацию в 1982 году – 43 года назад. Капитального ремонта системы канализации здесь не было.