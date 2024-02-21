В Уголовном кодексе РФ появилась отдельная статья о незаконном возврате долгов

За незаконное взыскание долгов с россиян можно попасть под новую уголовную статью. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

«Появилась статья 172.4 "Незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц". Эта статья предусматривает ответственность представителей юридического лица в том случае, если в адрес физических лиц направляются сообщения, связанные с угрозой применения насилия, либо уничтожением или повреждением имущества, угрозами распространения или же распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких», – отметил Дмитрий Богумель.

По словам начальника отдела, таких случаев было достаточно много. В этом году подобные жалобы поступают приставам. Федеральная служба уже направила порядка 30 таких сообщений жителей Татарстана в МВД республики. Сотрудники министерства внутренних дел будут принимать решение о возбуждении уголовного дела.