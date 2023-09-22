«Предотвратил побег ценой жизни»: в УФСИН РТ почтили память погибших сотрудников

Сегодня в ФСИН России отмечают День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы. В Татарстане память погибших почтили во всех мечетях, там прозвучали молитвы об упокоении. Также молебен провел руководитель отдела по тюремному служению протоиерей Евгений Кулаков.

Член Общественного совета ФСИН РФ, Советник Муфтия РТ Илдар хазрат Баязитов рассказал, что молитвы прозвучат и в колониях, и в СИЗО Татарстана, где также находятся мечети и храмы.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

«Считаю, что исполнение своих обязанностей, сопряженных с риском для жизни, это большой героизм. В нынешнее непростое время особенно важно понимать, что у нас одна Родина, и от нас зависит ее процветание. Если человек погиб, исполняя свой долг честно и отважно, в Исламе не говорится, что он мертв. Про таких людей говорят, что они живые. Мы просим всевышнего творца, чтобы он простил им грехи и наградил их», – рассказал Илдар хазрат.

Также он добавил, что родным погибших сотрудников УФСИН сегодня раздали продуктовые наборы от фонда «Ярдем».

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

Илдар Баязитов помолился сегодня вместе с сотрудниками и ветеранами татарстанского УФСИНа в мечети «Ярдем», где на пятничную молитву собрались несколько десятков верующих. Вместе они вознесли молитвы о тех, кто пожертвовал жизнью, ради безопасности простых людей.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

Один из сотрудников ФСИН, погибших при исполнении – младший инспектор отдела режима и охраны Радик Ахметзянов. Ему было 25 лет.

Вечером 20 июня 1994 года он заступил на службу, когда четверо осужденных задумали побег. Их плану помешал стоящий на посту Ахметзянов. Примерно в два часа он подошел к дверному проему жилой секции, где получил удар дужкой от кровати по лицу, после чего осужденные начали его избивать. Радик Ахметзянов разбил окно и начал кричать, чтобы привлечь внимание коллег. Тогда один из осужденных ударил его ножом в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Радик был похоронен на малой родине в Высокогорском районе. Он занесен на мемориальную доску в Уголовно-исполнительной инспекции Татарстана и был награжден орденом Мужества посмертно.