В УФСИН Татарстана назначили нового заместителя начальника ведомства

Эльдар Аллахвердиев с 1 апреля назначен на должность заместителя начальника УФСИН по Татарстану. Ранее он руководил отделом воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Республике Марий Эл. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Эльдар Аллахвердиев Фото: УФСИН по РТ

Эльдар Аллахвердиев родился 30 апреля 1985 года в городе Йошкар-Оле. В 2006 году окончил рязанскую Академию ФСИН России.

В 2006 – 2011 годах работал начальником отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФГУ ИК-­6 УФСИН России в Марий Эл. 2011 – 2013 годы – служба в Академии ФСИН в Рязани, затем до 2016 года служил в воспитательных подразделениях УФСИН России по Республике Марий Эл.

В 2016 – 2017 годах работал старшим инспектором отделения воспитательной работы с осужденными УФСИН России в Марий Эл. С 2017 года возглавлял отдел воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Республике Марий Эл.

Аллахвердиев награжден почетной грамотой ФСИН России, медалями «За отличие в службе» I, II, III степени, нагрудным знаком «Лучший работник службы социальной и воспитательной работы с осужденными» (курирует вопросы воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными, а также не связанные с изоляцией осужденных от общества и пробации).