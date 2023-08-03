В УФСБ тарстанцев призвали не поддаваться на провокации украинских спецслужб

В Татарстане отмечен существенный рост попыток устроить противоправные акции, организованных украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

В частности, украинские националисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или банков, звонят жителям республики, обманывают их и оказывают на них психологическое давление, чтобы вовлечь в преступную деятельность, такую как поджоги военкоматов, административных объектов и объектов транспортной инфраструктуры.

УФСБ России по РТ призывает татарстанцев не поддаваться на провокации, тщательно проверять и анализировать информацию от различных источников, а также незамедлительно сообщать в полицию о подобных звонках.

В ведомстве напомнили, что совершение подобных преступлений может классифицироваться как террористическийй акт, за который предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на днях в Татарстане было четыре случая попытки поджога военкоматов. Три из них произошло в Казани, еще один – в Нижнекамске. Все это совершали граждане, обманутые телефонными аферистами.