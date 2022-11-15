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Ру Тат
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Экономика
15 ноября 2022  15:30
Александр Хевронин

В УФНС РТ рассказали, что делать, если не пришло уведомление на имущественный налог

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Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Кабинете министров республики рассказал, что делать, если гражданин не получил уведомление на имущественный налог.

«Те граждане, которые не получили налоговые уведомления, должны учитывать, что при наличии налоговой льготы, которая освобождает от уплаты налога, уведомление не направляется», – отметил Сафиуллин.

Он сообщил, что основных причин, почему налоговое уведомление не было направлено, три:

  • При наличии налоговой льготы, которая полностью освобождает от уплаты;
  • Если сумма начислений меньше 100 рублей;
  • Если имеющаяся переплата полностью «перекрывает» сумму начислений за 2021 год.

В остальных случаях жителям рекомендуется обратиться в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ. Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или личным кабинетом с любого компьютера или телефона.

Сафиуллин также подчеркнул, что заплатить налоги можно не только за себя, но и за другого человека, причем для этого не нужно никаких нотариальных доверенностей, а все необходимые реквизиты указываются в уведомлении.

#имущественные налоги #уфнс по рт #Сафиуллин Марат #Татарстан
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