В УФНС РТ напомнили о сроках подачи налоговых деклараций за 2025 год

Фото: пресс-служба УФНС по РТ

Период подачи налоговых деклараций за 2025 год начался с 1 января 2026 года. Граждане, получившие определенные виды доходов, должны самостоятельно рассчитать сумму налога и задекларировать доход, представив в налоговые органы декларацию по форме 3-НДФЛ, сообщает пресс-служба УФНС по РТ.

Обязанность подать декларацию за 2025 год распространяется на физических лиц, которые получили доход от продажи имущества – в том числе квартир и автомобилей – или имущественных прав, если они находились в собственности менее минимального срока владения.

Также декларацию должны представить граждане, сдававшие имущество в аренду, продавшие ценные бумаги, получившие в дар недвижимость, транспортные средства, акции, доли или паи от лиц, не являющихся близкими родственниками, получившие выигрыши, а также доходы из источников за пределами Российской Федерации.

Фото: пресс-служба УФНС по РТ

Кроме того, 3-НДФЛ обязаны подать индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, нотариусы, ведущие частную практику, и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Срок подачи декларации установлен не позднее 30 апреля 2026 года, а уплатить налог необходимо не позднее 15 июля 2026 года.

Декларацию можно представить в налоговый орган по месту учета любым удобным способом. Наиболее простой вариант – воспользоваться сервисом «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России.

В нем большая часть данных уже предзаполнена: автоматически подгружаются персональные сведения налогоплательщика, информация о полученных доходах и уплаченном НДФЛ, а также данные, необходимые для оформления налоговых вычетов. Это позволяет снизить риск ошибок при заполнении декларации.

При этом установленный крайний срок подачи – 30 апреля – не распространяется на декларации, которые подаются исключительно для получения налоговых вычетов. Такие документы можно направить в налоговый орган в любое время в течение года.