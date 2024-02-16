В УФНС по РТ напомнили, кто должен сдать декларацию о доходах до 2 мая

Индивидуальные предприниматели, работающие на общей системе налогообложения, практикующие нотариусы и адвокаты, учредившие собственные кабинеты, должны задекларировать доходы в срок до 2 мая 2024. Кому еще нужно уложиться в срок подачи декларации 3-НДФЛ, рассказал руководитель Управления федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.

Он подчеркнул, что срок до 2 мая не относится к налоговым вычетам. Принять участие в декларационной кампании должны татарстанцы, продавшие имущество в 2023 году, если оно находилось в собственности менее пяти лет, получившие дорогие подарки не от близких родственников, победители лотерей, получатели дохода от аренды имущества либо из источников за пределами России.

Оплатить налог на доходы физических лиц необходимо до 15 июля 2024 года.

Сафиуллин также рассказал и о случаях, в которых человеку не придется сдавать налоговую декларацию. Так, от обязанности освобождены те, кто продал недвижимость либо земельные участки, находившиеся в собственности больше пяти лет либо трех, если оно получено в наследство либо в дар от членов семьи, близких родственников, по договору приватизации, ренты либо являлось единственным. При продаже автомобиля декларацию не придется сдавать, если он был во владении три года.

«Кроме того, физическим лицам не нужно отчитываться при продаже недорогой недвижимости — жилых домов, квартир, комнат или земельных участков, если общая сумма по договорам купли-продажи по всем объектам не превысила одного миллиона рублей и эта стоимость не ниже их реальной кадастровой стоимости. Также не нужно предоставлять декларацию за иное проданное имущество, к примеру, транспорта, цена которого в целом не больше 250 тысяч рублей», — объяснил эксперт.

Подробнее о том, как изменились лимиты на социальные налоговые вычеты и как их получить, в материале «Марат Сафиуллин: 96% татарстанцев предпочитают представлять декларацию онлайн».