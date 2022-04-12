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Ру Тат
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Экономика
12 апреля 2022  11:22
Егор Никитин

В УФНС по РТ рассказали, чем бывают вызваны задержки при начислении налогового вычета

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Начисление средств на счета граждан, оформивших налоговый вычет, может происходить с задержкой до трех дней после того, как человек получил соответствующее уведомление в личном кабинете налогоплательщика. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин.

Он отметил, что ситуация, когда уведомление о зачислении средств уже есть в личном кабинете налогоплательщика, а сами они еще не пришли, связана с взаимодействием ведомств – налоговиков и казначейства. Последнее занимается непосредственным переводом денег на счета граждан, оформивших вычет. Поэтому поводов для беспокойства в такой ситуации нет, подчеркнул спикер.

«Такое может быть, но буквально в течение трех дней. После того, как налоговый орган проверил предоставленные сведения по форме 3-НДФЛ, мы отправляем заключение на возврат в казначейство. Там присутствует временной промежуток, и деньги поступают в течение трех дней после решения. Поэтому беспокоиться не стоит, деньги все равно придут», – объяснил Марат Сафиуллин.
 

#УФНС РТ #Марат Сафиуллин #налоговый вычет
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