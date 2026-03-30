В УФНС по РТ напомнили об ответственности за регистрацию фирм на «номинальных» директоров
Регистрация фирмы на свое имя за вознаграждение влечет серьезные правовые последствия. Граждане, соглашающиеся стать номинальными директорами «только на бумаге», часто недооценивают связанные с этим риски, напомнили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по РТ.
Номинальный директор формально значится руководителем организации, но фактически не участвует в управлении бизнесом. При этом закон не проводит различий между номинальным и реальным директором: и тот, и другой несут равную ответственность за правонарушения, совершенные компанией, подчеркнули в ведомстве.
Как правило, злоумышленники находят граждан, нуждающихся в деньгах, и предлагают им за вознаграждение стать учредителями или руководителями организаций. При этом мошенники скрывают истинные цели создания таких компаний и вводят «зиц-председателей» в заблуждение относительно отсутствия у них каких-либо обязательств.
В действительности те, кто регистрирует фирмы на подставных директоров, изначально не намерены вести реальную хозяйственную деятельность. Подобные схемы используются для уклонения от налогов, и вся полнота ответственности ложится на граждан, согласившихся на роль номинальных руководителей.
За такие действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, акцентировали в УФНС по РТ.
За 2025 год налоговые органы Татарстана направили в правоохранительные структуры 101 материал, по которым возбуждено 28 уголовных дел по статьям 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ. Суды вынесли 19 приговоров.
Налоговики советуют россиянам проявлять осмотрительность и внимательнее относиться к близким: родителям – к детям, а детям – к пожилым родственникам. Если гражданин обнаружил, что на его имя зарегистрирована организация, которой он не управляет, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные и налоговые органы, чтобы пресечь возможное использование фирмы в противоправных схемах.
Для защиты себя от рисков недобросовестных действий и предотвращения незаконного назначения фиктивным руководителем организации нужно своевременно воспользоваться правом на подачу возражения. В этих целях следует направить в Межрайонную ИФНС России №18 по РТ возражение по форме №Р38001, утвержденной приказом ФНС России от 28 декабря 2022 года №ЕД-7-14/1268@. Такое действие позволит обезопасить себя от возможных негативных последствий, заключили в пресс-службе ведомства.