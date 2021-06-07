В Уфе завершается благоустройство набережной реки Белой

В Уфе завершаются работы по благоустройству новой городской набережной реки Белой. Ежедневно ее посещают более тысячи человек, в выходные и праздничные — до четырех тысяч. Такие данные сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкортостана сообщил мэр столицы республики Сергей Греков, передает ИА «Башинформ».

Он сообщил, что этим летом запланирована программа по насыщению территории всевозможными активностями.

«Пятикилометровая набережная становится местом притяжения культурных событий, территорией отдыха и местом для занятий спортом», — отметил Греков. Предполагается, что в этом сезоне на набережной будут проходить молодежные гулянья, выступления музыкантов, поэтические вечера, фитнес-тренировки, заработает программа свободных артистов.

«Сейчас формируется календарь событий», — добавил мэр.

В настоящее время на набережной работают восемь нестационарных объектов, семь туалетов, два медпункта и два пункта полиции. Власти определяют маршруты для велосипедистов и пользователей электросамокатов.

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что в новую набережную, которая стала одним из излюбленных мест отдыха горожан, необходимо вдохнуть жизнь. Он поручил в кратчайшие сроки завершить работы по ремонту и благоустройству.

