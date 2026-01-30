В Уфе завели уголовное дело на учителя труда, побившего ученика ремнем
СУ СК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело по факту инцидента в уфимской школе, где учитель ударил ученика ремнем и связал ему руки за непристойную карикатуру на Чебурашку, сообщают РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что информация о применении педагогом силы к семикласснику во время урока была обнаружена при отслеживании соцсетей.
«В настоящее время следователями СК организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – пишут в пресс-службе ведомства