В Уфе завели уголовное дело на учителя труда, побившего ученика ремнем

СУ СК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело по факту инцидента в уфимской школе, где учитель ударил ученика ремнем и связал ему руки за непристойную карикатуру на Чебурашку, сообщают РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что информация о применении педагогом силы к семикласснику во время урока была обнаружена при отслеживании соцсетей.

«В настоящее время следователями СК организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – пишут в пресс-службе ведомства