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В Уфе задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
В Уфе полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на двоих полицейских. Об этом сообщают в пресс-службе МВД республики.
«Сегодня около 10 часов утра поступило сообщение о том, что в сквере около улицы Карла Маркса мужчина в наркотическом опьянении с ножом в кармане пристает к гражданам. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили вооруженного ножом мужчину. Он находился в неадекватном состоянии и вел себя агрессивно, в т.ч. высказывал угрозы причинения себе ранения», – указали в пресс-службе ведомства.
Полицейским удалось успокоить мужчину, но внезапно он выхватил нож и начал им размахивать. На неоднократные требования стражей порядка, как и на предупредительные выстрелы в воздух злоумышленник не реагировал.
«Несмотря на активное сопротивление нападавшего, полицейские обезвредили его. В свою очередь в процессе задержания он нанес ножевые ранения двум сотрудникам полиции и себе», – указали в МВД по Республике Башкортостан.
В настоящее время задержанный и один из полицейских госпитализированы, еще одному сотруднику медицинская помощь оказана на месте. Причины его поступка устанавливаются. По предварительным данным, нападавший находился в наркотическом опьянении.
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