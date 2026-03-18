В Уфе задержали 16-летнего подростка, планировавшего теракт в храме

В Уфе задержали 16-летнего подростка, вербовавшего знакомых в террористическую деятельность, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Кроме того, он планировал теракт в местном православном храме.

По версии следствия, подросток оказался сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации и был завербован через мессенджер куратором с Украины. Ему предъявлено обвинение по террористическим статьям, отметили в СКР.

«По заданию вербовщика несовершеннолетний проводил агитационные беседы со своими знакомыми, убеждая их в необходимости вступления в запрещенную организацию и участия в ее деятельности. Кроме того, обвиняемый посредством своего аккаунта в социальной сети размещал комментарии, содержащие признаки публичного оправдания терроризма и направленные на формирование положительного образа запрещенной организации. В дальнейшем, действуя по указанию куратора, фигурант планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить диверсионно-террористический акт в одном из православных храмов Уфы», – говорится в сообщении ведомства.

Петренко также сообщила, что при обыске по месту жительства задержанного нашли и изъяли экстремистскую литературу, символику террористической организации и видеоинструкции по изготовлению взрывных устройств. Решается вопрос об аресте фигуранта.