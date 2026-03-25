В Уфе за получение взятки задержали главного таможенного инспектора Башкирии

В Уфе за взятку задержали главного государственного таможенного инспектора Башкирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следствия, с октября по декабрь таможенник получала деньги за ускоренную регистрацию прибытия товаров и завершение процедуры транзита через таможню. При этом, регистрация товара происходила без участия перевозчиков и проверки их личности.

«Всего за указанный период подозреваемая получила взятку на общую сумму 266 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников ФСБ», – рассказали в Следственном комитете.