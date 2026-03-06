В Уфе врачи спасли недоношенного малыша весом всего 490 граммов

Фото: Минздрав России

В Уфе врачи городского клинического перинатального центра провели экстренное кесарево сечение из‑за острой преждевременной отслойки плаценты. На свет появился мальчик с экстремально низкой массой тела — всего 490 граммов. Его состояние было крайне тяжелым, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Новорожденного сразу перевели в отделение реанимации, где он получал искусственную вентиляцию легких, антибактериальную и инфузионную терапию, а также специальное питание.

Для эффективного восстановление малыша в таких ситуациях необходимо присутствие матери и тактильный контакт по методу «кожа к коже», поэтому в перинатальном центре ей обеспечили круглосуточный доступ к ребенку и поддержку грудного вскармливания.

Состояние ребенка улучшается: он дышит самостоятельно и весит уже 1600 граммов. Сейчас малыш проходит реабилитацию под присмотром специалистов.