В Уфе торжественно открыли серебряный памятник клещу Валере с одобрения Роспотребнадзора

В столице Башкирии прошло торжественное открытие памятника клещу. Установленный на ул.Мустая Карима мини-монумент высотой 5 см отлит из серебра 925-й пробы в ювелирной мастерской. Управление Роспотребнадзора по РБ идею одобрило, подчеркнув, что это актуально, так как регион является эндемичным по клещевому энцефалиту, передает «Башинформ».

Первый памятник клещу Валере простоял в Уфе 966 дней – потом его украли. Новую скульптуру автор идеи, путешественник Олег Чегодаев назвал Валерием Вторым. «Он 5 см высотой, небольшой, но очень харизматичный герой. В отличие от Валерия Первого он больше проработан в деталях, но в целом все сохранено — практически идентичная копия», – рассказал он агентству.

Клещ «ассоциируется с Башкирией», заявила начальник отдела внешних коммуникаций управления Роспотребнадзора по РБ Регина Акмалова. «Памятник клещу – это актуальная история. Наше ведомство отреагировало сразу, когда был установлен первый памятник, мы об этом говорили и населению, как это важно для нашей территории. <…> Клещи в этом году очень активны. Будем надеяться, что граждане будут внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать меры безопасности», – сказала она.