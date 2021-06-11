В Уфе стелу «Город трудовой доблести» установят на набережной реки Белой

В столице Башкортостана стелу «Город трудовой доблести» установят на южном въезде в город, на набережной реки Белой. Об этом сегодня сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече с профсоюзным активом, передает ИА «Башинформ».

Ранее в ходе общественного обсуждения жители Уфы выбрали местом установки входную группу в Парк Победы. Однако утвержденный единый вариант архитектурной композиции не вписался в образ парка. По этой причине было проведено повторное голосование.

Жителям предложили три новых варианта установки стелы: набережная Белой, площадка перед ДК «Моторостроитель» и парк культуры и отдыха им. М.И. Калинина. По итогам наибольшее число голосов было отдано за первый вариант — набережную реки Белой.

Указ о присвоении 20 российским городам, в том числе и Уфе, почетных званий «Город трудовой доблести» подписал в прошлом году Президент России Владимир Путин. В этих городах, согласно Федеральному закону устанавливается стела.