В Уфе стартовал полуфинал конкурса «Это у нас семейное»

В Уфе начался окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нем участвуют 285 семейных команд из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Участникам предстоит пройти серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой «Быть семьей». Победители представят свои регионы в финале конкурса в июле 2026 года в Москве и поборются за призы – 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а также семейные путешествия.

Всего на участие от округа поступило около 140 тыс. заявок – почти 40 тыс. семейных команд, однако в полуфинал прошли 285 семей.

Генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил масштаб и атмосферу мероприятия.

«Окружные полуфиналы конкурса "Это у нас семейное" прошли по всей России – от Дальнего Востока до северо-запада. Сегодня эстафету принимает Приволжье – удивительный край, здесь на одной земле веками живут люди разных национальностей, традиций и культур. Участники приезжают в ярких национальных костюмах, с атрибутами, подчеркивающими самобытность каждого народа, – все это создает уникальную атмосферу многообразия», – сказал он.

Семья Нуруллиных, г. Зеленодольск

«Мы желаем, чтобы этот полуфинал прошел для всех увлекательно, интересно и оставил в сердце каждой семьи самые теплые воспоминания, дополняя семейную историю новой яркой главой!» – добавил Бетин.

В уфимском полуфинале принимают участие семейные команды из всех 14 регионов ПФО: 39 семей из Нижегородской области, 30 – из Самарской, 29 – из Пермского края, Удмуртию представляют 28 семей, по 27 команд из Башкортостана и Пензенской области, 19 – из Оренбургской, 16 – из Саратовской, по 14 семей из Татарстана и Чувашии, из Кировской области приехали 12 команд, по 11 команд представляют Ульяновскую область и Мордовию и 8 семей приехали из Марий Эл.

Семья Пономаревых – Михайловых, г. Зеленодольск

Всего на площадке собрались более 1500 человек, включая детей, родителей и представителей старшего поколения. Самой младшей участнице 5 лет, самой старшей – 90 лет.

Конкурсные испытания пройдут 12 и 13 мая и включают интеллектуальные, спортивные и творческие задания, в том числе викторину Российского общества «Знание» «Знание.Игра». Итоги полуфинала подведут 14 мая.