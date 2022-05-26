В Уфе открылся мемориальный комплекс Ризы Фахретдина

На мусульманском кладбище Уфы сегодня прошла церемония открытия мемориального комплекса известного богослова и просветителя Ризаэтдина Фахретдина. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В церемонии приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, верховный муфтий и глава ЦДУМ Талгат хазрат Таджутдин, руководитель представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред хазрат Давлетшин, священнослужители, историки, журналисты, родственники богослова.

В ходе работ по созданию мемориального комплекса обновили могильный камень Ризы Фахретдина, выложили брусчатку на ведущей к нему аллее, установили наружные вывески-указатели. Открытие решили приурочить к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Провел церемонию Талгат хазрат Таджутдин, который в том числе прочитал молитву памяти богослова. Коран читал Камиль хазрат Самигуллин. Исследующие жизнь Ризы казыя ученые в свою очередь рассказали о его духовном наследии.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Ризаитдин Фахретдинович Фахретдинов родился в 1859 году в деревне Кичучатово Бугульминского уезда Самарской губернии (ныне Альметьевский район Татарстана). Учился и преподавал в медресе деревни Нижние Шельчелы, в этот период заинтересовался деятельностью мусульманских ученых — реформаторов, включая Шибагутдина Марджани.

В 1891 году переехал в Уфу, где служил сначала казыем, а затем и ахуном. С 1906 по 1908 год — помощник редактора либеральной татарской газеты «Вакыт», с 1908-го по 1918-й — редактор журнала «Шуро» (оба издания выходили в Оренбурге). Опубликовал множество статей о деятелях мусульманской культуры, отстаивал идею преемственности Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и современных ему тюрок-мусульман Поволжья.

В декабре 1917 года Фахретдинов участвовал в работе III Всебашкирского учредительного курултая, был избран в состав Кесе-Курултая — предпарламента Башкурдистана. В 1922-м его избрали муфтием Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири. На этом посту протестовал против закрытия советской властью мечетей, арестов и уничтожения религиозных библиотек. Умер в 1936 году в Уфе, не дожив несколько месяцев до массовых арестов руководства ЦДУМ.

Помимо прочего, автор повестей «Салима, или Целомудрие» и «Асма, или Проступок и наказание», в которых выступает сторонником европейской культуры и затрагивает проблему женской эмансипации. Создатель многотомного труда «Асар» о жизни и творчестве ученых, деятелей культуры и просвещения Востока. Сейчас его работы издает издательский дом «Хузур». Также с 2013 года ИД выпускает возобновленный журнал «Шура».