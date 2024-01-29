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В Уфе сняли на видео, как лихач на BMW устроил дрифт с фейерверками и влетел в ограждение
В Уфе на улице Карла Маркса молодые люди на двух белых BMW устроили дрифт с фейерверками. Видеозапись, опубликованная в соцсетях, заинтересовала мэра города Ратмира Мавлиева.
«Безусловно – это красиво, когда исполняется на специально оборудованных трассах! В городе такое недопустимо!
Водителей прошу соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизни других участников дорожного движения!» – указал он в своем телеграм-канале.
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