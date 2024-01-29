В Уфе сняли на видео, как лихач на BMW устроил дрифт с фейерверками и влетел в ограждение

В Уфе на улице Карла Маркса молодые люди на двух белых BMW устроили дрифт с фейерверками. Видеозапись, опубликованная в соцсетях, заинтересовала мэра города Ратмира Мавлиева.

«Безусловно – это красиво, когда исполняется на специально оборудованных трассах! В городе такое недопустимо!

Водителей прошу соблюдать ПДД и не подвергать опасности жизни других участников дорожного движения!» – указал он в своем телеграм-канале.