В Уфе скончался один из создателей татарского театра «Нур» Абылхаер Сафиуллин

После продолжительной болезни скончался один из создателей Уфимского татарского театра «Нур» — режиссер Абылхаер Сафиуллин. Об этом сообщает «Башинформ».

Прощание с театральным деятелем состоится сегодня, 11 марта, в Малом зале Уфимского государственного татарского театра «Нур».

Министерство культуры Республики Татарстан выразило глубочайшие соболезнования родным и близким Абылхаера Сафиуллина.

Абылхаер Касимович Сафиуллин родился 15 августа 1943 года в селе Каратяки Кушнаренковского района Башкирской АССР. Окончил Республиканское культурно-просветительское училище в Стерлитамаке (1969) и Уфимский государственный институт искусств (1977).

В 1989–1990 и в 1997–2016 годах — главный режиссер Уфимского татарского театра «Нур». Он внес большой вклад в создание и развитие театра. Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, член Союза театральных деятелей РБ.

Поставленные Сафиуллиным спектакли — «Волосатое чудо» Амануллы, «Капризный жених» Карима Тинчурина, «Галиябану» Мирхайдара Файзи, «На совином повороте» Фердинанда Бигашева, «Озеро моей души» Радика Нурлыгаянова, «Зятья Гергери» Туфана Миннуллина, «Похищение девушки» Мустая Карима и многие другие — стали достойным украшением репертуара театра «Нур».