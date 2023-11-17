В Уфе пройдет «Кубок Защитников Отечества» в котором будут участвовать ветераны СВО из РТ

С 21 по 22 ноября в Уфе пройдет межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества», которое проводится среди ветеранов СВО.

Соревнования пройдут в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Проводиться они будут в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой. Торжественная церемония открытия комплексного мероприятия состоится 21 ноября в 10:00.

После ее окончания Паралимпийский комитет России проведет Паралимпийский урок, на котором ветераны СВО узнают, что такое паралимпийский спорт, его историю и развитие.

Соревнования Кубка Защитников Отечества будут проходить 21 и 22 ноября. В них примут участие команды из 20 субъектов Российской Федерации.

Среди участников будут ветераны и из Татарстана. В частности, в дисциплине по стрельбе выступят награжденный Орденом Мужества Сергей Веселов, и награжденный медалью Жукова ветеран СВО Дмитрий Голубцов. В соревнованиях по пулевой стрельбе будут участвовать ветераны из Татарстана Евгений Кузьников, Марсель Гиниятуллин, Дмитрий Талапин и Ранис Нуриев.

Церемония награждения победителей и призеров состоится 22 ноября в 15:00, а торжественная церемония закрытия пройдет в Государственном концертном зале «Башкортостан». Начало мероприятия в 18:00.