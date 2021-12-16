В «Уфе» посоветовали Витории не повторять ошибку Газизова в «Спартаке» с отступными

ФК «Уфа» в шутливой форме отреагировал на отставку главного тренера «Спартака» Руя Витории на официальной странице башкирского клуба в Twitter.

«Передайте, отступные пусть сразу заберёт», — говорится в посте пресс-службы.

Передайте, отступные пусть сразу заберёт. — ФК УФА (@UfaFc) December 16, 2021

Напомним, ранее нынешний гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов занимал аналогичную должность в московском «Спартаке». Функционер проработал в стане красно-белых всего 5 месяцев и был уволен в декабре 2020 года.

До сих пор продолжаются судебные тяжбы Газизова со «Спартаком» по поводу невыплаченных отступных. Можно предположить, что именно на этот момент намекает пресс-служба «Уфы», советую Витории сразу забрать отступные. Отметим, что контракт Витории со «Спартаком» действовал до 2023 года.

«Спартак» провалил первую часть чемпионата России по футболу, уйдя на зимний перерыв на девятом месте. При этом красно-белые заняли первое место в своей группе Лиги Европы.