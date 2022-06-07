В Уфе открыт памятник герою войны — «Черному генералу» Даяну Мурзину

социальные сети Радия Хабирова

Сегодня в Уфе, в сквере возле татарского театра «Нур», прошло торжественное открытие памятника прославленному участнику Великой Отечественной войны, разведчику Даяну Мурзину, прозванному в Европе «Черным генералом».

Даян Баянович Мурзин родился в 1921 году в деревне Старые Балыклы Бакалинской волости Уфимской губернии. Прошел всю войну с самого первого дня — с 22 июня 1941 года. Известен своей агентурной и партизанской деятельностью. Даян Мурзин был внедрен в качестве агента в Туркестанский легион вермахта. Благодаря его действиям несколько подразделений Туркестанского легиона и легиона «Идель-Урал» перешли на сторону Красной Армии.

В декабре 1943 года Мурзин организовал в Молдавии партизанское движение. До апреля 1944 года воевал на территории Винницкой и Одесской областей Украины, в Молдавии.

Затем в составе группы разведчиков заброшен в Словакию для организации партизанского движения. Командир интернациональной партизанской бригады Мурзин, который стал известен под прозвищем «Черный генерал», воевал на территории Моравии и Чехии вплоть до 9 мая 1945 года. К слову, за голову «Черного генерала» Гитлер назначил награду в 2 млн марок.

Вернувшись после войны домой, Мурзин работал в органах Прокуратуры, был замглавы МВД республики, почти 20 лет возглавлял республиканскую коллегию адвокатов.

За свои заслуги Мурзин в общей сложности получил 86 орденов и медалей, в том числе 12 медалей СССР и 13 медалей других стран. Герой Чехословакии, кавалер всех высших орденов этой страны, почетный гражданин 16 городов Чехии, Словакии и Моравии.

Парадный китель Мурзина весит около 6 кг. Интересно, но за границей с подвигами героя знакомы больше, чем на родине. Сын сослуживца Мурзина Джон Хауланд издал в Великобритании книгу, где автор сравнивает «Черного генерала» с Джеймсом Бондом.

Фото: социальные сети Радия Хабирова

Открытие памятника Мурзину несколько раз переносилось. Ранее предполагалось приурочить церемонию ко Дню Победы.

На сегодняшнем торжестве присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, председатель Госсобрания Константин Толкачев, прокурор республики Игорь Пантюшин и другие.

Даян Баянович Мурзин скончался в Уфе 9 февраля 2012 года в возрасте 90 лет.

2 декабря 2021 года в селе Кушнаренково был открыт бюст легендарному разведчику.