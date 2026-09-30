В Уфе открылась X Спартакиада кадетских корпусов ПФО

Десятая Спартакиада кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья – 2026» торжественно открылась в Уфе. Мероприятие проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.

В состязаниях принимают участие более 80 лучших воспитанников окружных кадетских корпусов из Республики Башкортостан, Удмуртской и Чувашской республик, а также Нижегородской области. Право представлять свои учебные заведения получили кадеты, продемонстрировавшие высокие результаты в учебе и спорте.

Главная цель соревнований – оценка готовности выпускников к сдаче Единого государственного экзамена, а также определение уровня их физического развития и подготовки по основам военной службы.

«Предстоящие дни станут для вас действительно особенными. Вас ждут захватывающие соревнования, новые впечатления и встречи. В таких состязаниях рождается настоящая дружба, закаляется характер, укрепляется командный дух. Желаю вам ярких выступлений, честной борьбы и заслуженных побед!» – обратился к участникам Спартакиады заместитель полпреда Александр Тихонов.