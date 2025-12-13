В Уфе открылась выставка «Ufa.Tatar»

Сегодня в столице Республики Башкортостан состоялось открытие выставки «Ufa.Tatar». Площадка объединяет татарскую молодежь, блогеров, представителей творческих профессий и экспертов. Участников ждут дискуссии, посвященные сегодняшнему состоянию и дальнейшему развитию татарского общества.

Гостей форума приветствовал представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.

«Ufa. Tatar» проводится в третий раз. Мы в шутку сказали: «Уфу без татар, как и татар без Уфы, не представишь». Пусть эти слова действительно сбудутся. Сегодня будут прекрасные выступления, желаю всем хорошего настроения», – сказал он.

Председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов также высказал свое мнение о форуме.

«Я очень рад быть здесь. С молодежью Башкортостана мы проводим этот форум в третий раз. Это стало нашей прекрасной традицией. В этом году мы привезли из Казани новых спикеров. Уверен, что это будет полезный форум, богатый новыми идеями, проектами», – сказал он.

Руководитель комитета по работе со спецпроектами Алмаз Халиуллин выступил с докладом «Ufa. Tatar».

«Формат этого форума очень оригинальный и современный. Он действительно соответствует современным требованиям. Сегодня будут интересные выступления наших авторитетных спикеров. Надеемся, что вы присоединитесь к ним и проведете беседу. Хочу пожелать, чтобы и в дальнейшем в Уфе были форумы, чтобы она стала примером для других регионов», – сказал он.

Участников форума ждет насыщенная программа:

10:15 – 11:00 Беседы с профессором Бостановым

11:00 – 12:30 Выступления TEDx о будущем

12:30 – 13:30 Обед

13:30 – 15:30 Мировое кафе «Наше будущее»

15:30 – 16:15 Дискуссия «Татарские блогеры. Сегодня и завтра»

16:15 – 17:30 Татарский «StandUp»

17:30 – 18:30 Танцевальный перформанс (Нурбек Батулла и Алсу Магсумзянова)

18:30 – 18:45 Завершение форума. Прощание

18:45 – 20:15 Афтепати с пирогами

В рамках мероприятия будет работать рынок, где будут представлены изделия ручной работы, украшения и одежда с национальным орнаментом.

Фируза Гиниятова