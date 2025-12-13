В Уфе открылась выставка «Ufa.Tatar»
Сегодня в столице Республики Башкортостан состоялось открытие выставки «Ufa.Tatar». Площадка объединяет татарскую молодежь, блогеров, представителей творческих профессий и экспертов. Участников ждут дискуссии, посвященные сегодняшнему состоянию и дальнейшему развитию татарского общества.
Гостей форума приветствовал представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.
«Ufa. Tatar» проводится в третий раз. Мы в шутку сказали: «Уфу без татар, как и татар без Уфы, не представишь». Пусть эти слова действительно сбудутся. Сегодня будут прекрасные выступления, желаю всем хорошего настроения», – сказал он.
Председатель Всемирного форума татарской молодежи Райнур Хасанов также высказал свое мнение о форуме.
«Я очень рад быть здесь. С молодежью Башкортостана мы проводим этот форум в третий раз. Это стало нашей прекрасной традицией. В этом году мы привезли из Казани новых спикеров. Уверен, что это будет полезный форум, богатый новыми идеями, проектами», – сказал он.
Руководитель комитета по работе со спецпроектами Алмаз Халиуллин выступил с докладом «Ufa. Tatar».
«Формат этого форума очень оригинальный и современный. Он действительно соответствует современным требованиям. Сегодня будут интересные выступления наших авторитетных спикеров. Надеемся, что вы присоединитесь к ним и проведете беседу. Хочу пожелать, чтобы и в дальнейшем в Уфе были форумы, чтобы она стала примером для других регионов», – сказал он.
Участников форума ждет насыщенная программа:
10:15 – 11:00 Беседы с профессором Бостановым
11:00 – 12:30 Выступления TEDx о будущем
12:30 – 13:30 Обед
13:30 – 15:30 Мировое кафе «Наше будущее»
15:30 – 16:15 Дискуссия «Татарские блогеры. Сегодня и завтра»
16:15 – 17:30 Татарский «StandUp»
17:30 – 18:30 Танцевальный перформанс (Нурбек Батулла и Алсу Магсумзянова)
18:30 – 18:45 Завершение форума. Прощание
18:45 – 20:15 Афтепати с пирогами
В рамках мероприятия будет работать рынок, где будут представлены изделия ручной работы, украшения и одежда с национальным орнаментом.
Фируза Гиниятова