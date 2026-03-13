news_header_top
В «Уфе» объяснили причину блокировки банковских счетов

Фото: fcufa.pro

Три банковских счета ФК «Уфа» были заблокированы налоговой службой. Об этом накануне сообщал телеграм-канал «Первая лига/ФНЛ». В пресс-службе клуба заявили, что данный вопрос будет разрешен в ближайшее время, а забаненные счета не оказывают должного влияния на финансовую стабильность клуба.

«Данный вопрос кассового разрыва будет разрешён в ближайшее время. Хотим подчеркнуть, что заблокированные на текущий момент счета в коммерческих банках, обслуживающих наш клуб, не оказывают значительного влияния на нашу финансовую стабильность. Мы продолжаем работать в штатном режиме и активно готовимся к предстоящему домашнему матчу», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата».

По итогам 23 матчей «Уфа» занимает 16-ю строчку с 20-ю очками в турнирной таблице Первой лиги. Ближайший матч уфимская команда проведет дома на стадионе «Нефтяник» против «Сокола-Саратов» 15 марта. Начало – в 15:00 мск.

#ФК Уфа #первая лига #ФНЛ
