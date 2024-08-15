В Уфе обсудили вопросы развития олимпийского движения Татарстана и Башкортостана

Фото: пресс-служба Минспорта Башкортостана

В Уфе состоялась встреча председателя Олимпийского совета Татарстана Марата Бариева с министром спорта Башкортостана Русланом Хабибовым и председателем Олимпийского совета РБ Анной Двойниной. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского совета РТ.

Обсуждались вопросы развития олимпийского движения в республиках и перспективы сотрудничества регионов, в частности возможность проведения забега «ETHNORUN». «Этноран» — симбиоз забегов на разные дистанции с культурной программой, включающей в себя музыкальные, гастрономические и другие традиции народа, который проводится в Уфе.

Большой интерес и поддержку министра спорта Башкирии получил проект «Юношеские исламские Игры». Также Руслан Хабибов рассказал о подготовке к проведению в Уфе в этом году международного форума «Россия — спортивная держава».

На встрече министр спорта отметил дружеские отношения между соседствующими регионами. Он процитировал слова главы Башкортостана Радия Хабирова: «ближе чем Татарстан, братьев у нас нет».

Фото: пресс-служба Минспорта Башкортостана

В рамках визита председатель Олимпийского Совета РТ также ознакомился со спортивной инфраструктурой города.

«Уфа преображается на глазах — строится много современных спортивных объектов, — отметил Марат Бариев, — Особенно впечатляет новый многофункциональный Дворец борьбы, который позволит принимать соревнования самого высокого уровня».