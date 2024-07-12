В Уфе незаконно удерживали и избивали 16 детей, возбуждено уголовное дело

В Башкортостане следователи возбудили уголовное дело по факту истязания и незаконного лишения свободы 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, 16 несовершеннолетних в возрасте от 4 до 16 лет, часть из которых граждане Таджикистана, на протяжении длительного времени незаконно удерживались в арендованной квартире, где их систематически избивали. Один из подростков сбежал из квартиры и обратился за помощью в ближайший магазин.

Ночью 12 июля следователи и оперативники МВД освободили детей, задержав двух фигурантов дела. Сейчас дети находятся в специальном соцучреждении, при необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь.