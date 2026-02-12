В Уфе начались всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Сегодня в столице Башкортостана Уфе открылись двухдневные всероссийские сборы Ассоциации ветеранов специальной военной операции, на которые приехали около 200 представителей региональных отделений. Они должны определить план действий ассоциации на 2026 год, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Участники сборов планируют обменяться опытом по оказанию помощи ветеранам в социализации и трудоустройстве, обсудить развитие инновационного и адаптивного спорта, организацию поисковых экспедиций на 2026 год, работу по увековечиванию памяти погибших в ходе спецоперации и поиску без вести пропавших бойцов. Отдельно предполагается обсудить роль ассоциации в противодействии терроризму и экстремизму, а также другим современным вызовам.

Главным событием второго дня станет деловая игра, которую организуют эксперты РАНХиГС при Президенте РФ. В ходе нее будут сформированы и доработаны проекты ассоциации для реализации на федеральном и региональном уровнях в текущем году.

К ветеранам спецоперации обратились заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе, участник федеральной программы «Время героев» Александр Тихонов и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Александр Тихонов передал собравшимся приветствие полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. «В регионах Приволжского федерального округа функционируют отделения ассоциации, в которые вступило свыше 4,8 тыс. человек. Вы и ваши соратники принимаете активное участие в деятельности ассоциации: создаете школьные музеи, посвященные героям, организуете поиск пропавших без вести, гуманитарные миссии в прифронтовых районах, формируете спортивные коллективы для ветеранов с инвалидностью, занимаетесь военно-патриотическим воспитанием молодежи», – процитировал он слова полпреда.

«Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории Отечества и подвигам предков и современников является приоритетной государственной задачей», – добавил спикер, излагая послание полномочного представителя.

Кроме того, Александр Тихонов выразил благодарность органам государственной власти и лично Радию Хабирову за всестороннюю поддержку в организации мероприятия. Тот в свою очередь подчеркнул вклад Башкортостана в общее дело: республика активно развивает сеть центров патриотического воспитания и поддержки ветеранов, что делает Уфу удобной площадкой для подобных встреч.

«Несколько десятков тысяч жителей республики принимают участие в СВО. Три тысячи человек уже вернулись с фронта: 76% из них трудоустроены, 80% прошли диспансеризацию. Мы понимаем, что придет еще много обожженных войной людей. У региональной власти есть полномочия и ресурсы для помощи и всестороннего содействия им. Но есть вещи, которые мы не сможем решить эффективно без вашей помощи. Нам нужна одна большая, сильная, авторитетная организация», – заявил Радий Хабиров.

По мнению руководителя РБ, ассоциация должна присутствовать в каждом из 63 муниципалитетов республики, а люди, которые возглавляют отделения, должны быть на прямом контакте с главами своих городов и районов.

В ходе рабочей поездки в Башкортостан Александр Тихонов также должен принять участие в совещании по поддержке ветеранов спецоперации, посетить центр «Патриот» (работающий в системе допризывной подготовки молодежи), региональное отделение ДОСААФ России, местный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» и так далее.