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Ру Тат
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8 октября 2021  17:51

В Уфе из-за Covid-19 отменены массовые мероприятия в День республики

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В Уфе из-за ситуации с коронавирусом отменены масштабные массовые мероприятия и праздничный фейерверк в честь Дня республики. Об этом пишет «Башинформ».

Отмечается, что часть запланированных мероприятий пройдет в онлайн-режиме. Торжественное собрание, посвященное празднику, состоится с соблюдением всех антиковидных норм.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 11 октября в Татарстане планируется ужесточить коронавирусные ограничения. 

#Коронавирус
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