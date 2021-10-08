В Уфе из-за Covid-19 отменены массовые мероприятия в День республики

В Уфе из-за ситуации с коронавирусом отменены масштабные массовые мероприятия и праздничный фейерверк в честь Дня республики. Об этом пишет «Башинформ».

Отмечается, что часть запланированных мероприятий пройдет в онлайн-режиме. Торжественное собрание, посвященное празднику, состоится с соблюдением всех антиковидных норм.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 11 октября в Татарстане планируется ужесточить коронавирусные ограничения.